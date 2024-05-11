ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

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На 33-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти у ворот «Динамо». Георгий Судаков реализовал одиннадцатиметровый и вывел горняков вперед.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 1:0

Голы: Судаков, 33 (пен).