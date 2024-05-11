Украина. Премьер лига11 мая 2024, 18:45 | Обновлено 11 мая 2024, 18:46
1893
1
ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти
Георгий реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте матча
11 мая 2024, 18:45 | Обновлено 11 мая 2024, 18:46
1893
1
В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».
Игра проходит на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 33-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти у ворот «Динамо». Георгий Судаков реализовал одиннадцатиметровый и вывел горняков вперед.
УПЛ. 28-й тур, 11 мая.
Шахтер – Динамо – 1:0
Голы: Судаков, 33 (пен).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2024, 18:39 0
Вивчаренко сыграл рукой
Футбол | 11 мая 2024, 15:35 357
Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»
Футбол | 11.05.2024, 10:48
Футбол | 11.05.2024, 15:01
Футбол | 11.05.2024, 04:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
+69 лямів до його вартості
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2024, 00:03 39
09.05.2024, 18:34 5
09.05.2024, 20:46
Футбол
10.05.2024, 14:24 7
10.05.2024, 07:23 6
10.05.2024, 10:06 1
10.05.2024, 19:05 11