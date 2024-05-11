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  4. ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 18:45 | Обновлено 11 мая 2024, 18:46
1893
1

ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти

Георгий реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте матча

11 мая 2024, 18:45 | Обновлено 11 мая 2024, 18:46
1893
1
ВИДЕО. Шахтер выходит вперед в Классическом. Судаков забил с пенальти
ФК Шахтер. Георгий Судаков

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти у ворот «Динамо». Георгий Судаков реализовал одиннадцатиметровый и вывел горняков вперед.

УПЛ. 28-й тур, 11 мая.

Шахтер – Динамо – 1:0
Голы: Судаков, 33 (пен).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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