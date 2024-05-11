Украина. Премьер лига11 мая 2024, 18:39 | Обновлено 11 мая 2024, 18:41
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Пенальти для Шахтера после VAR. Игрок Динамо сыграл рукой в штрафной
Вивчаренко сыграл рукой
11 мая 2024, 18:39 | Обновлено 11 мая 2024, 18:41
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На 31-й минуте матча чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти в ворота киевской команды.
Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко. Несмотря на близкое расстояние между игроками, мяч летел в ворота и арбитр после просмотра VAR решил назначить пенальти.
Удар с точки уверенно реализовал Георгий Судаков, 1:0.
Шахтер в случае победы станет чемпионом Украины.
Читайте также:Шахтер – Динамо – 1:0. Текстова трансляція. LIVE
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