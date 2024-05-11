Пенальти для Шахтера после VAR. Игрок Динамо сыграл рукой в штрафной

На 31-й минуте матча чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти в ворота киевской команды.

Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко. Несмотря на близкое расстояние между игроками, мяч летел в ворота и арбитр после просмотра VAR решил назначить пенальти.

Удар с точки уверенно реализовал Георгий Судаков, 1:0.

Шахтер в случае победы станет чемпионом Украины.