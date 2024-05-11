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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 18:39 | Обновлено 11 мая 2024, 18:41
158
0

Пенальти для Шахтера после VAR. Игрок Динамо сыграл рукой в штрафной

Вивчаренко сыграл рукой

11 мая 2024, 18:39 | Обновлено 11 мая 2024, 18:41
158
0
Пенальти для Шахтера после VAR. Игрок Динамо сыграл рукой в штрафной
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

На 31-й минуте матча чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо» арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти в ворота киевской команды.

Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко. Несмотря на близкое расстояние между игроками, мяч летел в ворота и арбитр после просмотра VAR решил назначить пенальти.

Удар с точки уверенно реализовал Георгий Судаков, 1:0.

Шахтер в случае победы станет чемпионом Украины.

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Константин Вивчаренко Даниил Сикан Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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