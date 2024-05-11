Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч с первых минут. Это уже пятое подряд появление Мудрика в старте «синих».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.