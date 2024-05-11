Англия11 мая 2024, 18:55 |
1069
3
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси
Украинский вингер сыграет с первых минут
11 мая 2024, 18:55 |
1069
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В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч с первых минут. Это уже пятое подряд появление Мудрика в старте «синих».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
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Комментарии 3
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Пока Челси побеждает не сядет. Мудрик должен быть благодарен богу, что Почеттино что-то в нем нашел. Любой другой тренер тот же Моуриньо или Эмери из-за его кпд рассматривал бы его исключительно на лавке.
Надо 2 гола от Мудрика иначе сядет на лавку
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