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  4. Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси
Англия
11 мая 2024, 18:55 |
1069
3

Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси

Украинский вингер сыграет с первых минут

11 мая 2024, 18:55 |
1069
3
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Ноттингем Форест – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч с первых минут. Это уже пятое подряд появление Мудрика в старте «синих».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Octopus
Пока Челси побеждает не сядет. Мудрик должен быть благодарен богу, что Почеттино что-то в нем нашел. Любой другой тренер тот же Моуриньо или Эмери из-за его кпд рассматривал бы его исключительно на лавке.
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-1
Snooker
Надо 2 гола от Мудрика иначе сядет на лавку 
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-1
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