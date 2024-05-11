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  4. Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу
ATP
11 мая 2024, 18:27 | Обновлено 11 мая 2024, 18:30
256
1

Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу

В 3 круге турнира польский теннисист сыграет против аргентинца Этчеверри

11 мая 2024, 18:27 | Обновлено 11 мая 2024, 18:30
256
1
Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) завершил выступления на турнире ATP 1000 в Риме.

В матче второго раунда 10-кратный чемпион этого турнира проиграл Хуберту Хуркачу (№9 ATP) из Польши в двух сетах. Это был первый матч теннисистов.

В третьем круге Хуркач сыграет против аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри (№25 ATP).

Рим. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 1:6, 3:6

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Хуберт Хуркач Рафаэль Надаль
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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ptolemeus
Цікаво що це був їхній перший матч. Поляк в першій сотні з 2018 року, і тільки зараз зіграв з Надалем. Буває ж таке.
Рафі здоров'я і щоб минулося без травм, і десь до американського мейджора, можливо, набере ігровий тонус.
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