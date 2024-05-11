Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу
В 3 круге турнира польский теннисист сыграет против аргентинца Этчеверри
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) завершил выступления на турнире ATP 1000 в Риме.
В матче второго раунда 10-кратный чемпион этого турнира проиграл Хуберту Хуркачу (№9 ATP) из Польши в двух сетах. Это был первый матч теннисистов.
В третьем круге Хуркач сыграет против аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри (№25 ATP).
Рим. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 1:6, 3:6
👏 HUBI POWER👏— ATP Tour (@atptour) May 11, 2024
Hurkacz ends Nadal’s time in Rome with a straight sets sensation 🔥@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/HGXU8asRLm
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Рафі здоров'я і щоб минулося без травм, і десь до американського мейджора, можливо, набере ігровий тонус.