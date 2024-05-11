Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№305 ATP) завершил выступления на турнире ATP 1000 в Риме.

В матче второго раунда 10-кратный чемпион этого турнира проиграл Хуберту Хуркачу (№9 ATP) из Польши в двух сетах. Это был первый матч теннисистов.

В третьем круге Хуркач сыграет против аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри (№25 ATP).

Рим. Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 1:6, 3:6