Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 11:57 |
110
1

Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 28-го тура УПЛ начнется в 13:00

11 мая 2024, 11:57 |
110
1
Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Бутовского

Сегодня, 11 мая, «Ворскла» в матче 28-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 9-е и 16-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Долганского и Желько Любеновича на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Крупский, Бацула, Кане, Сиссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Мякушко.

«Минай»: Кемкин, Прокопчук, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Витенчук, Кораблин, Устименко, Ременяк.

По теме:
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ШАРАН: «Шахтеру все равно, где играть. Главное, чтобы поле было хорошим»
Александр КУЧЕР: «Динамо захочет прервать доминирование Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Футбол | 11 мая 2024, 00:14 7
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа

«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Бокс | 11 мая 2024, 11:25 12
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна

Однако Василий – уже далеко не первый номер легкого веса

Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Теннис | 10.05.2024, 19:05
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2024, 07:00
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11.05.2024, 11:37
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорек
Арбітр з Ужгорода!!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
09.05.2024, 15:37
Теннис
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
09.05.2024, 10:13 6
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 43
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
09.05.2024, 14:24 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем