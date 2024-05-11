Ворскла – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 мая, «Ворскла» в матче 28-го тура УПЛ в Полтаве на стадионе имени Бутовского примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 9-е и 16-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Долганского и Желько Любеновича на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Крупский, Бацула, Кане, Сиссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Мякушко.

«Минай»: Кемкин, Прокопчук, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петько, Витенчук, Кораблин, Устименко, Ременяк.