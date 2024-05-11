Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо будет искать свои шансы с Шахтером в контратаках»

Сегодня в центральном матче 28-го тура чемпионата УПЛ «Шахтер» на «Арене-Львов» будет принимать еще одного гранда украинского футбола – «Динамо».

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua сделал свой прогноз на это решающее противостояние:

– Сегодня обойдемся без открытого футбола, вратари не часто будут иметь возможность демонстрировать свое мастерство. Обе команды не будут рисковать.

– Но если «горняков» устраивает ничья, ведь они опережают динамовцев аж на 4 очка, то киевлянам, чтобы сохранить шансы на первое место, надо обязательно побеждать.

– Я не думаю, что у динамовцев, чтобы действовать с открытым забралом, есть какие-то весомые аргументы в соперничестве с «Шахтером». Все же, у «горняков» более индивидуально сильные футболисты. Вот почему гости постараются действовать осторожно, компактно и ждать своего шанса в контратаках, или при розыгрыше стандартных положений.

– Какие козыри могут принести «горнякам» дивиденды, чтобы преодолеть динамовский барьер?

– На мой взгляд, в их рядах больше личностей. Во-вторых, дончане интереснее действуют в завершающей стадии атаки. В-третьих, очень важно, что легионеры номинальных хозяев будут максимально мотивированы. Ведь в случае победы «Шахтер» досрочно становится чемпионом, а сразу после финала Кубка Украины их могут отправить в отпуск без участия в двух заключительных матчах. Как видите, есть стимул стараться.

– У обеих команд – новые главные тренеры, работа кого из них вам больше импонирует?

– Прежде всего важно, что они не занимают чужого места. «Шахтер» под руководством Марино Пушича уже успел даже проявить себя на международной арене, близок к тому, чтобы золотые медали положить в Кубок.

А Александр Шовковский стабилизировал состав, что сразу сказалось положительно на игре «Динамо», киевляне чаще начали использовать вертикальные передачи, что сделало их действия более зрелищными. Как видите, у обоих специалистов есть свои достоинства и тем интереснее будет наблюдать за противостоянием их подопечных.

– Может в этот решающий для киевлян момент свое веское слово сказать ветеран Андрей Ярмоленко?

– Убежден, в том, что динамовцы закрепились на втором месте есть большая заслуга и Андрея Ярмоленко, который сейчас будто играющий тренер, благодаря ему динамовцы добавили в игровой дисциплине, повлиял он и на улучшение микроклимата в команде. С помощью Андрея его молодые партнеры лучше понимают чего от них хочет наставник Александр Шовковский.

И все же, благодаря более сбалансированному составу, высокой командной скорости «горняки» усложнят жизнь Ярмоленко и ему будет трудно брать игру на себя.

– Тогда напоследок, попробуйте себя в роли оракула?

– «Шахтер» возьмет верх с преимуществом в один мяч и убьет интригу в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, что в субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.