Александр КУЧЕР: «Динамо захочет прервать доминирование Шахтера»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился ожиданиями от центрального матча 28-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

– Чего Вы ждете от Классического?

– Такие матчи ждешь с нетерпением. Много эмоций, борьбы. Этот матч не станет исключением.

– Этот матч станет решающим для чемпионства? Кто его выиграет, тот и заберет золотые медали?

– У «Шахтера» непростой календарь плюс финал Кубка Украины. «Динамо» же в случае победы сохранит интригу на последние 2 тура, если Шахтер не решит все вопросы в Классическом.

– «Динамо» уже пять матчей после полномасштабного вторжения не может обыграть «Шахтер». Это объективная закономерность или больше отдельные истории отдельных матчей?

– В последнее время «Шахтер» превосходит «Динамо» в очных встречах. Сейчас «Динамо» получило эмоциональную подпитку, что добавляет непредсказуемости.

– В чем нынешние команды сильнее друг друга?

– Будет очень интересная дуэль в центре поля – радует, что как в «Динамо», так и в «Шахтере» на первые роли выходят молодые игроки, которые стремительно прогрессируют.

– Луческу покинул «Динамо» после предыдущего Классического. Динамовцы стали сильнее за то время или это просто синдром слабости оппозиции на внутренней арене?

– «Динамо» захочет прервать доминирование «Шахтера». И эта игра – прекрасная возможность заявить о собственных амбициях. Много ожиданий было от «Кривбасса» и «Полесья». Дистанция показала, что их пока не хватило вести борьбу с «Динамо» и «Шахтером». «Днепр-1» потерял много очков, «Полесье» и «Рух» также.

– Чем отличается «Шахтер» Пушича от ван Леувена и Йовичевича?

– Пушич, как и Йовичевич, имеет похожее видение футбола. В середину заходят полузащитники, оставляя пространство для своих латералей.

– Слова менеджмента «Шахтера», что они строят сильнейшую команду в истории, чем-то подкреплены или только время может дать ответ?

– Палкину и Срне нужно время на построение команды. В Украине они выиграют чемпионат, но нужно время, чтобы вернуться на уровень, который был в Европе.

– Кто из игроков, которые выйдут на поле в этих командах, станет новой большой продажей из УПЛ?

– Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет интриги в матч.

– Сегодняшние «Шахтер» и «Динамо» – конкурентоспособны на европейском уровне?

– Это для нас большое достижение, что наша сборная попала на Евро. Хочется, чтобы ребята показали себя на фоне сильнейших команд. Олимпиада по времени выпадает на старт сезона и только от клубов будет зависеть, будут ли они отпускать своих лидеров во Францию.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 11 мая в 18:00 по киевскому времени.