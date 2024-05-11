ВИДЕО. Джокович впервые высказался после попадания бутылки в голову

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал инцидент с попаданием по нему бутылки после матча на «Мастерсе» в Риме.

Напомним, 10 мая Джокович победил француза Корентена Муте (6:3, 6:1). После игры серб начал раздавать автографы болельщикам, когда ему в голову с трибун прилетела бутылка. Схватившись за голову, Джокович опустился на колени и некоторое время приходил в себя, после чего работники арены увели теннисиста в подтрибунное помещение.

«Благодарю вас за тревожные сообщения. Это был несчастный случай, и я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом со льдом. Увидимся со всеми в воскресенье», — написал Джокович в социальной сети.

Позже было опубликовано видео падения бутылки. Как видно, она могла случайно выпасть из рюкзака фаната.