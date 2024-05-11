Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 10:27 | Обновлено 11 мая 2024, 10:28
45
0

Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»

Нападающий «Оболони» поделился ожиданиями от матча против «Руха»

11 мая 2024, 10:27 | Обновлено 11 мая 2024, 10:28
45
0
Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»
ФК Оболонь Киев. Игорь Краснопир

Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Игорь, твой гол головой в последней игре против ЛНЗ стал победным для команды. Какие были эмоции и мысли после матча?

– Очень радостно было на душе, поскольку, наконец команда победила. Также я был очень счастлив, что удалось отличиться забитым мячом, для нападающего голы добавляют ощущение уверенности.

– У команды сейчас серия из 5 матчей без поражений – это лучший отрезок этого сезона. В чем секрет успеха?

– Думаю это благодаря тому, что в каждой игре вся наша команда выкладывались на максимум, даже ценой травм, и это была награда!

– В первом круге в игре против «Руха» ты смог отличиться забитым мячом, который помог команде сыграть вничью 2:2. Чем тебе запомнился тот поединок?

– Тот поединок на «Арене Львов» был сверхсложным, поскольку «Рух» молодая и очень хорошая команда. Они играют в интенсивный футбол, поэтому нам было очень не просто. Эмоциональное напряжение той встречи мне очень запомнилась.

– В составе «Руха» играет несколько твоих партнеров по молодежной сборной Украины. Ждешь встречи с ними?

– Да, конечно, буду рад с ними встретиться.

– Как в целом можешь охарактеризовать будущего соперника? Справедливо ли «Рух» так высоко находятся в таблице?

– «Рух» быстрая команда с хорошими молодыми исполнителями в ее составе. По моему мнению все клубы, которые играют в УПЛ вполне заслуженно находятся на своих местах, а «Рух» тем более.

– Впереди у команды 3 сверхважные заключительные матчи в борьбе за выживание. Как настраиваешься на этот отрезок?

– Буду стараться делать от себя все возможное, чтобы помочь команде.

– По статистике в домашних матчах «Оболонь» получает лучшие результаты. Родные стены помогают?

– Думаю, каждая команда, которая играет дома всегда имеет преимущество в плане болельщиков и родных стен. Поэтому согласен, в домашних матчах нам легче играть в ментальном плане и как итог, результаты лучше.

– Сезон подходит к своему завершению. Вспомни, пожалуйста, самый тяжелый поединок для себя и почему он таким выдался?

– Лично для меня самым сложным был матч против ЛНЗ в первом круге. В той игре нашей команде совсем ничего не удалось противопоставить сопернику.

– Вокруг тебя идет немало новостей об интересе от других клубов? Как справляешься с этой информацией?

– Честно говоря ничего не слышал об этом.

Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо будет искать свои шансы с Шахтером в контратаках»
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Оболонь – это по-спортивному агрессивная команда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Игорь Краснопир
Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Футбол | 10 мая 2024, 14:24 7
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ

Тренер пока не принял решение

Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Футбол | 11 мая 2024, 00:14 7
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа

«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2024, 08:30
Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Футбол | 11.05.2024, 04:35
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Другие виды | 10.05.2024, 23:59
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 32
Футбол
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 4
Бокс
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
09.05.2024, 18:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем