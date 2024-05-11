Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»
Нападающий «Оболони» поделился ожиданиями от матча против «Руха»
Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против львовского «Руха».
– Игорь, твой гол головой в последней игре против ЛНЗ стал победным для команды. Какие были эмоции и мысли после матча?
– Очень радостно было на душе, поскольку, наконец команда победила. Также я был очень счастлив, что удалось отличиться забитым мячом, для нападающего голы добавляют ощущение уверенности.
– У команды сейчас серия из 5 матчей без поражений – это лучший отрезок этого сезона. В чем секрет успеха?
– Думаю это благодаря тому, что в каждой игре вся наша команда выкладывались на максимум, даже ценой травм, и это была награда!
– В первом круге в игре против «Руха» ты смог отличиться забитым мячом, который помог команде сыграть вничью 2:2. Чем тебе запомнился тот поединок?
– Тот поединок на «Арене Львов» был сверхсложным, поскольку «Рух» молодая и очень хорошая команда. Они играют в интенсивный футбол, поэтому нам было очень не просто. Эмоциональное напряжение той встречи мне очень запомнилась.
– В составе «Руха» играет несколько твоих партнеров по молодежной сборной Украины. Ждешь встречи с ними?
– Да, конечно, буду рад с ними встретиться.
– Как в целом можешь охарактеризовать будущего соперника? Справедливо ли «Рух» так высоко находятся в таблице?
– «Рух» быстрая команда с хорошими молодыми исполнителями в ее составе. По моему мнению все клубы, которые играют в УПЛ вполне заслуженно находятся на своих местах, а «Рух» тем более.
– Впереди у команды 3 сверхважные заключительные матчи в борьбе за выживание. Как настраиваешься на этот отрезок?
– Буду стараться делать от себя все возможное, чтобы помочь команде.
– По статистике в домашних матчах «Оболонь» получает лучшие результаты. Родные стены помогают?
– Думаю, каждая команда, которая играет дома всегда имеет преимущество в плане болельщиков и родных стен. Поэтому согласен, в домашних матчах нам легче играть в ментальном плане и как итог, результаты лучше.
– Сезон подходит к своему завершению. Вспомни, пожалуйста, самый тяжелый поединок для себя и почему он таким выдался?
– Лично для меня самым сложным был матч против ЛНЗ в первом круге. В той игре нашей команде совсем ничего не удалось противопоставить сопернику.
– Вокруг тебя идет немало новостей об интересе от других клубов? Как справляешься с этой информацией?
– Честно говоря ничего не слышал об этом.
Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.
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