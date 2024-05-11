Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»

Нападающий киевской «Оболони» Игорь Краснопир поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Игорь, твой гол головой в последней игре против ЛНЗ стал победным для команды. Какие были эмоции и мысли после матча?

– Очень радостно было на душе, поскольку, наконец команда победила. Также я был очень счастлив, что удалось отличиться забитым мячом, для нападающего голы добавляют ощущение уверенности.

– У команды сейчас серия из 5 матчей без поражений – это лучший отрезок этого сезона. В чем секрет успеха?

– Думаю это благодаря тому, что в каждой игре вся наша команда выкладывались на максимум, даже ценой травм, и это была награда!

– В первом круге в игре против «Руха» ты смог отличиться забитым мячом, который помог команде сыграть вничью 2:2. Чем тебе запомнился тот поединок?

– Тот поединок на «Арене Львов» был сверхсложным, поскольку «Рух» молодая и очень хорошая команда. Они играют в интенсивный футбол, поэтому нам было очень не просто. Эмоциональное напряжение той встречи мне очень запомнилась.

– В составе «Руха» играет несколько твоих партнеров по молодежной сборной Украины. Ждешь встречи с ними?

– Да, конечно, буду рад с ними встретиться.

– Как в целом можешь охарактеризовать будущего соперника? Справедливо ли «Рух» так высоко находятся в таблице?

– «Рух» быстрая команда с хорошими молодыми исполнителями в ее составе. По моему мнению все клубы, которые играют в УПЛ вполне заслуженно находятся на своих местах, а «Рух» тем более.

– Впереди у команды 3 сверхважные заключительные матчи в борьбе за выживание. Как настраиваешься на этот отрезок?

– Буду стараться делать от себя все возможное, чтобы помочь команде.

– По статистике в домашних матчах «Оболонь» получает лучшие результаты. Родные стены помогают?

– Думаю, каждая команда, которая играет дома всегда имеет преимущество в плане болельщиков и родных стен. Поэтому согласен, в домашних матчах нам легче играть в ментальном плане и как итог, результаты лучше.

– Сезон подходит к своему завершению. Вспомни, пожалуйста, самый тяжелый поединок для себя и почему он таким выдался?

– Лично для меня самым сложным был матч против ЛНЗ в первом круге. В той игре нашей команде совсем ничего не удалось противопоставить сопернику.

– Вокруг тебя идет немало новостей об интересе от других клубов? Как справляешься с этой информацией?

– Честно говоря ничего не слышал об этом.

Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.