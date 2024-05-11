Денис ПИДГУРСКИЙ: «Оболонь – это по-спортивному агрессивная команда»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против киевской «Оболони»:

«Оболонь» – это хорошая и по-спортивному агрессивная команда, поэтому в субботнем матче будет много борьбы. Мы уже проанализировали как играют киевляне и понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник.

У нас есть задача – побеждать в каждом матче. Следующий поединок против «Оболони» не является исключением и «Рух» хочет взять три очка в этом поединке. Мы видим турнирную таблицу и осознаем, что «Оболонь» борется за выживание в УПЛ и киевляне также рассчитывают на очки в игре с нами. Поэтому думаю, что впереди у нас интересный и сложный матч».

Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.