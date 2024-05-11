Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис ПИДГУРСКИЙ: «Оболонь – это по-спортивному агрессивная команда»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 10:19 |
24
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Оболонь – это по-спортивному агрессивная команда»

Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Оболонью»

11 мая 2024, 10:19 |
24
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Оболонь – это по-спортивному агрессивная команда»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против киевской «Оболони»:

«Оболонь» – это хорошая и по-спортивному агрессивная команда, поэтому в субботнем матче будет много борьбы. Мы уже проанализировали как играют киевляне и понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник.

У нас есть задача – побеждать в каждом матче. Следующий поединок против «Оболони» не является исключением и «Рух» хочет взять три очка в этом поединке. Мы видим турнирную таблицу и осознаем, что «Оболонь» борется за выживание в УПЛ и киевляне также рассчитывают на очки в игре с нами. Поэтому думаю, что впереди у нас интересный и сложный матч».

Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Ворскла – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Олег ШЕЛАЕВ: «Динамо будет искать свои шансы с Шахтером в контратаках»
Игорь КРАСНОПИР: «Рух – молодая и очень хорошая команда»
Денис Пидгурский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 07:00 179
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене-Львов»

Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Футбол | 10 мая 2024, 22:37 31
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19

Юниоры донецкого «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2

Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Футбол | 11.05.2024, 07:22
Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Футбол | 11.05.2024, 00:14
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Футбол | 11.05.2024, 09:01
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 26
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем