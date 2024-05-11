Мбаппе лично сообщил ультрас ПСЖ об уходе. В его честь подготовят перфоманс

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе встретился с ультрас парижского клуба и лично сообщил им о своем уходе. Об этом сообщает RMC Sport.

Француз пообщался с фанатами из Collectif Ultras Paris во время барбекю на территории «Парк де Пренс». Мбаппе появился на мероприятии, чтобы лично сообщить фанатам о своем уходе.

12 мая ПСЖ сыграет последний домашний матч в текущем сезоне против «Тулузы». В рамках этого события парижские ультрас планируют подготовить перфоманс в честь Мбаппе.

Матч 33-го тура чемпионата Франции ПСЖ — «Тулуза» начнется в 22:00 по киевскому времени.