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Сборная УКРАИНЫ
11 мая 2024, 20:25 | Обновлено 11 мая 2024, 20:57
358
0

Где смотреть онлайн финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер

15 мая в 19:00 состоится финальный матч национального кубка

11 мая 2024, 20:25 | Обновлено 11 мая 2024, 20:57
358
0
Где смотреть онлайн финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер
УПЛ

В среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.

«Ворскла» за свою историю выиграла один Кубок Украины в сезоне 2008/09, обыграв в финале «Шахтер» (1:0).

«Горняки» за свою историю выиграли 13 национальных кубков, а в последний раз торжествовали в турнире в сезоне 2018/19.

Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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