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Испания
11 мая 2024, 09:13 |
192
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Реалу устроят чемпионский коридор перед матчем Ла Лиги

Но после этого главный тренер Гранады обещает мадридцам отчаянное сопротивление

11 мая 2024, 09:13 |
192
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Реалу устроят чемпионский коридор перед матчем Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Гранады» устроят «Реалу» чемпионский коридор. Об этом сообщил главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль.

«Мы — профессионалы, уважающие тех, кто достигает своих целей. «Реал», как новый чемпион, заслуживает коридора и наших аплодисментов. Но после того, как коридор закончится, они столкнутся с отчаянным соперником, который навяжет им борьбу, чего я и хочу от своих игроков в этой игре.

Что касается вручения чемпионского трофея, то его тут не будет. Считаю, и со стороны «Реала» будет правильно не приносить кубок сюда», — приводит слова Сандоваля Mundo Deportivo.

Матч 35-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Реал» состоится 11 мая.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Гранада Гранада - Реал
Юрій Вишневський Источник: Mundo Deportivo
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