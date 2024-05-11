Реалу устроят чемпионский коридор перед матчем Ла Лиги
Но после этого главный тренер Гранады обещает мадридцам отчаянное сопротивление
Игроки «Гранады» устроят «Реалу» чемпионский коридор. Об этом сообщил главный тренер «Гранады» Хосе Рамон Сандоваль.
«Мы — профессионалы, уважающие тех, кто достигает своих целей. «Реал», как новый чемпион, заслуживает коридора и наших аплодисментов. Но после того, как коридор закончится, они столкнутся с отчаянным соперником, который навяжет им борьбу, чего я и хочу от своих игроков в этой игре.
Что касается вручения чемпионского трофея, то его тут не будет. Считаю, и со стороны «Реала» будет правильно не приносить кубок сюда», — приводит слова Сандоваля Mundo Deportivo.
Матч 35-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Реал» состоится 11 мая.
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