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  4. Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ, стороны уже провели переговоры
Италия
10 мая 2024, 08:35 |
394
0

Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ, стороны уже провели переговоры

Контракт грузинского футболиста с Наполи рассчитан до 2027 года

10 мая 2024, 08:35 |
394
0
Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ, стороны уже провели переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру во французском ПСЖ, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, представители грузинского футболиста уже провело встречу с руководством парижан по возможному трансферу этим летом. Отмечается, что стороны на данный момент не пришли к общей договорённости. Во французском клубе считают, что игрок соответствует критериям проекта парижан под руководством Луиса Энрике. Сам игрок также заинтересован в переходе.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.

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Хвича Кварацхелия Наполи трансферы трансферы Серии A ПСЖ трансферы Лиги 1
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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