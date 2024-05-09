ITF09 мая 2024, 17:47 | Обновлено 09 мая 2024, 17:49
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Завацкая проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции
Катарина уступила Эльзе Жакемо из Франции
09 мая 2024, 17:47 | Обновлено 09 мая 2024, 17:49
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).
В матче 2-го раунда основы украинка проиграла четвертой сеяной француженке Эльзе Жакемо (№158 WTA).
Сен-Годан. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 4:6, 2:6
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде Жакемо сразится против пятой сеяной австралийки Оливии Гадеки (№168 WTA).
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