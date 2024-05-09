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  4. Завацкая проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции
ITF
09 мая 2024, 17:47 | Обновлено 09 мая 2024, 17:49
223
0

Завацкая проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции

Катарина уступила Эльзе Жакемо из Франции

09 мая 2024, 17:47 | Обновлено 09 мая 2024, 17:49
223
0
Завацкая проиграла четвертой сеяной на турнире ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче 2-го раунда основы украинка проиграла четвертой сеяной француженке Эльзе Жакемо (№158 WTA).

Сен-Годан. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 4:6, 2:6

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде Жакемо сразится против пятой сеяной австралийки Оливии Гадеки (№168 WTA).

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Катарина Завацкая ITF Сен-Годан Эльза Жакемо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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