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  4. Манчестер Юнайтед готов отдать 100 млн евро за 19-летнего хавбека Бенфики
Англия
09 мая 2024, 17:42 |
867
0

Манчестер Юнайтед готов отдать 100 млн евро за 19-летнего хавбека Бенфики

Воспитанник академии Жоау Невеш выступает за взрослую команду «орлов» с 2023 года

09 мая 2024, 17:42 |
867
0
Манчестер Юнайтед готов отдать 100 млн евро за 19-летнего хавбека Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему опорному полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу. Об этом сообщает Record.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить португальскому клубу 100 млн евро за юного футболиста.

Напомним, Невеш является воспитанником академии «Бенфики». За взрослую команду португальского клуба он выступает с 2023 года.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 млн евро.

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Жоау Невеш Бенфика трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Юрій Вишневський Источник: Record.pt
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