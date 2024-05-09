Моуриньо признался, что ошибся, выбрав Рому вместо сборной Португалии
Специалист надеется, что ему еще представится возможность возглавить сборную своей страны
Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, как отклонил предложение возглавить сборную Португалии в конце 2022 года, и назвал свое решение остаться в «Роме» ошибкой.
«Сейчас я понимаю, что все же надо было принять то приглашение. Это случилось дважды, но они каждый раз появлялись в ненужное время. В последний раз я позволил эмоциям взять верх над разумом и решил остаться в Риме. Это была ошибка. У Португалии на данный момент одна из лучших команд в мире, это невероятная команда, я это знаю, но я чувствовал большую связь с «Ромой» и римскими болельщиками, поэтому я отверг их предложение.
Если появится третья возможность возглавить сборную моей родной страны, я обязательно приму ее и надеюсь, что следующее поколение игроков сборной Португалии будет таким же хорошим, как это», – приводит слова специалиста издание A Bola.
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