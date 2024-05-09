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09 мая 2024, 17:31 |
193
0

Моуриньо признался, что ошибся, выбрав Рому вместо сборной Португалии

Специалист надеется, что ему еще представится возможность возглавить сборную своей страны

09 мая 2024, 17:31 |
193
0
Моуриньо признался, что ошибся, выбрав Рому вместо сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, как отклонил предложение возглавить сборную Португалии в конце 2022 года, и назвал свое решение остаться в «Роме» ошибкой.

«Сейчас я понимаю, что все же надо было принять то приглашение. Это случилось дважды, но они каждый раз появлялись в ненужное время. В последний раз я позволил эмоциям взять верх над разумом и решил остаться в Риме. Это была ошибка. У Португалии на данный момент одна из лучших команд в мире, это невероятная команда, я это знаю, но я чувствовал большую связь с «Ромой» и римскими болельщиками, поэтому я отверг их предложение.

Если появится третья возможность возглавить сборную моей родной страны, я обязательно приму ее и надеюсь, что следующее поколение игроков сборной Португалии будет таким же хорошим, как это», – приводит слова специалиста издание A Bola.

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Жозе Моуриньо сборная Португалии по футболу Рома Рим
Юрій Вишневський Источник: A Bola
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