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Франция
09 мая 2024, 17:02 | Обновлено 09 мая 2024, 17:03
745
1

Стало известно, когда Мбаппе попрощается с партнерами по ПСЖ

Это произойдет на «Парк де Пренс»

09 мая 2024, 17:02 | Обновлено 09 мая 2024, 17:03
745
1
Стало известно, когда Мбаппе попрощается с партнерами по ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе попрощается с партнерами по команде в ближайшее воскресенье, когда парижане проведут домашний матч Лиги 1 против «Тулузы», сообщает журналист и инсайдер Малик Траоре в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу ПСЖ, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 млн евро.

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Килиан Мбаппе ПСЖ стадион Парк де Пренс Лига 1 (Франция) Тулуза
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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OKs100
Зря Реал купил Мбаппе. Довбык был бы посильнее.
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