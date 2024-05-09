Стало известно, когда Мбаппе попрощается с партнерами по ПСЖ
Это произойдет на «Парк де Пренс»
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе попрощается с партнерами по команде в ближайшее воскресенье, когда парижане проведут домашний матч Лиги 1 против «Тулузы», сообщает журналист и инсайдер Малик Траоре в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу ПСЖ, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 млн евро.
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