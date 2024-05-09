Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

В среду, 8 мая, «Реал» на своем поле победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1).

Как сообщает журналист Уилл Джинс, эта игра стала для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти 203-й за карьеру на турнире (Лига чемпионов/Кубок европейских чемпионов). По этому показателю итальянский специалист побил рекорд, принадлежавший бывшему тренеру «Манчестер Юанйтед» Алексу Фергюсону (202).

В топ-10 по числу матчей в самом престижном клубном турнире Европы также входят:

Арсен Венгер – 190;

Жузеп Гвардиола – 171;

Жозе Моуриньо – 151;

Мирча Луческу – 115;

Диего Симеоне – 105;

Юрген Клопп – 102;

Массимилиано Аллегри – 100;

Оттмар Хитцфельд – 97.