Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
На счету Папы Карло уже 203 матча в самом престижном еврокубке
В среду, 8 мая, «Реал» на своем поле победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1).
Как сообщает журналист Уилл Джинс, эта игра стала для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти 203-й за карьеру на турнире (Лига чемпионов/Кубок европейских чемпионов). По этому показателю итальянский специалист побил рекорд, принадлежавший бывшему тренеру «Манчестер Юанйтед» Алексу Фергюсону (202).
В топ-10 по числу матчей в самом престижном клубном турнире Европы также входят:
Арсен Венгер – 190;
Жузеп Гвардиола – 171;
Жозе Моуриньо – 151;
Мирча Луческу – 115;
Диего Симеоне – 105;
Юрген Клопп – 102;
Массимилиано Аллегри – 100;
Оттмар Хитцфельд – 97.
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