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Лига чемпионов
09 мая 2024, 16:17 |
1458
1

Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

На счету Папы Карло уже 203 матча в самом престижном еврокубке

09 мая 2024, 16:17 |
1458
1
Анчелотти побил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 8 мая, «Реал» на своем поле победил «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1).

Как сообщает журналист Уилл Джинс, эта игра стала для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти 203-й за карьеру на турнире (Лига чемпионов/Кубок европейских чемпионов). По этому показателю итальянский специалист побил рекорд, принадлежавший бывшему тренеру «Манчестер Юанйтед» Алексу Фергюсону (202).

В топ-10 по числу матчей в самом престижном клубном турнире Европы также входят:

Арсен Венгер – 190;
Жузеп Гвардиола – 171;
Жозе Моуриньо – 151;
Мирча Луческу – 115;
Диего Симеоне – 105;
Юрген Клопп – 102;
Массимилиано Аллегри – 100;
Оттмар Хитцфельд – 97.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов рекорд Алекс Фергюсон Арсен Венгер Жузеп Гвардиола Жозе Моуриньо Мирча Луческу Диего Симеоне Юрген Клопп Массимилиано Аллегри Оттмар Хитцфельд
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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nick07
Гвардіола мав би побити цей рекорд
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