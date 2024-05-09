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Украина. Первая лига
09 мая 2024, 15:53 |
298
0

Маркевич предоставит шанс французскому легионеру

Джаред Хаса не поражает своей подготовкой

09 мая 2024, 15:53 |
298
0
Маркевич предоставит шанс французскому легионеру
ФК Карпаты. Джаред Хаса

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич уже определился с теми игроками, выступающими за «зелено-белых» на правах аренды.

По информации нашего источника, вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы. Ему еще дадут возможность выйти в стартовом составе в очередном туре Первой лиги – с «Мариуполем», который состоится 11 мая. Если легионер сумеет проявить себя, то останется в «Карпатах» и на следующий сезон, когда они снова будут выступать в УПЛ. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов, как и подавляющее большинство арендованных.

Добавим, что сейчас в составе львовян на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – «Шахтер»), Александр Мизюк («Металлист»), Ариэльсон («Крузейро»).

Сейчас «Карпаты» лидируют в «чемпионской» группе Первой лиги, набрав 61 очко.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Черноморца».

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Джаред Хаса Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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