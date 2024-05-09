Маркевич предоставит шанс французскому легионеру

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич уже определился с теми игроками, выступающими за «зелено-белых» на правах аренды.

По информации нашего источника, вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы. Ему еще дадут возможность выйти в стартовом составе в очередном туре Первой лиги – с «Мариуполем», который состоится 11 мая. Если легионер сумеет проявить себя, то останется в «Карпатах» и на следующий сезон, когда они снова будут выступать в УПЛ. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов, как и подавляющее большинство арендованных.

Добавим, что сейчас в составе львовян на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – «Шахтер»), Александр Мизюк («Металлист»), Ариэльсон («Крузейро»).

Сейчас «Карпаты» лидируют в «чемпионской» группе Первой лиги, набрав 61 очко.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Черноморца».