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Лига конференций
09 мая 2024, 15:01 | Обновлено 09 мая 2024, 15:02
154
0

МЕНДИЛИБАР: «Надеюсь, что этот матч не самый важный в сезоне»

Главный тренер «Олимпиакоса» поделился ожиданиями от игры с «Астон Виллой»

09 мая 2024, 15:01 | Обновлено 09 мая 2024, 15:02
154
0
МЕНДИЛИБАР: «Надеюсь, что этот матч не самый важный в сезоне»
УЕФА. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги конференций 2023/24 против английской «Астон Виллы»:

«Это самый главный матч сезона? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что будет еще один. Мы должны быть сконцентрированы, ситуация не сильно изменилась со времени первого матча. Вы проходите дальше по сумме двух матчей, и «Астон Вилла», как и мы, будет упорно играть, чтобы попасть в финал. Шансы есть у обеих команд. Игроки начинают верить в себя, а когда вы это делаете, дела могут пойти намного лучше.

Я работаю тренером уже 30 лет. Я знаю, как управлять ситуациями. Я должен поблагодарить «Севилью» за то, что она меня уволила, иначе меня бы здесь не было. Ничего из этого не произошло бы, если бы наши игроки не заслуживали этого.

Унаи Эмери? Мы впервые столкнулись друг с другом 20 лет назад. Я изменился меньше, чем он. Мы играли друг против друга много раз, и матчи были равными».

Матч «Олимпиакос» – «Астон Вилла» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 4:2 выиграла греческая команда.

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Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Астон Вилла Лига конференций
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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