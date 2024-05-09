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ITF
09 мая 2024, 14:39 | Обновлено 09 мая 2024, 14:40
225
0

Катарина Завацкая – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга на турнире в Сен-Годан

09 мая 2024, 14:39 | Обновлено 09 мая 2024, 14:40
225
0
Катарина Завацкая – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катарина Завацкая

9 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против француженки Эльзы Жакемо (№158 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Оливии Гадеки (№168 WTA) или Армони Тан (№235 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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