ITF09 мая 2024, 14:39 | Обновлено 09 мая 2024, 14:40
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Катарина Завацкая – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга на турнире в Сен-Годан
09 мая 2024, 14:39 | Обновлено 09 мая 2024, 14:40
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9 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).
В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против француженки Эльзы Жакемо (№158 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Оливии Гадеки (№168 WTA) или Армони Тан (№235 WTA).
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