Катарина Завацкая – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против француженки Эльзы Жакемо (№158 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Оливии Гадеки (№168 WTA) или Армони Тан (№235 WTA).

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