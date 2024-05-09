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  4. Защитник сборной Бельгии: «Единственная цель – выиграть Евро-2024»
Чемпионат Европы
09 мая 2024, 14:46 |
147
0

Защитник сборной Бельгии: «Единственная цель – выиграть Евро-2024»

Тимоти Кастань – об амбициях команды

09 мая 2024, 14:46 |
147
0
Защитник сборной Бельгии: «Единственная цель – выиграть Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Кастань

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань заявил, что команда должна ставить себе за цель выиграть Евро-2024:

«Единственная цель, которую мы можем преследовать на Евро-2024, — это стать победителями турнира. Даже третье место мало что даст. Цель любого турнира — выиграть его.

Но это не означает, что я считаю нашу команду главным фаворитом Евро-2024. Мы знаем, что нам будет очень сложно. Есть команды, которые в большей степени, чем мы, являются фаворитами. Однако, повторюсь, мы поедем туда, чтобы побеждать.

Если вы поедете на чемпионат Европы только для выхода из группы, то вы ничего не добьетесь. Да, по ходу турнира может случиться все, что угодно, но я надеюсь, что сборная Бельгии сможет всех удивить».

Напомним, Бельгия является соперником сборной Украины по групповому этапу Евро-2024.

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Тимоти Кастань Евро-2024 сборная Бельгии по футболу
Олег Дидух Источник: Voetbal Nieuws
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