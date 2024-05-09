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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 14:24 |
98
0

Колос – Заря. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 15-го тура УПЛ начнется в 15:30

09 мая 2024, 14:24 |
98
0
Колос – Заря. Стали известны стартовые составы
Стадион Колос

Сегодня, 9 мая, «Колос» на своем домашнем стадионе в перенесенном матче пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 9-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Поздеева и Юрия Коваля на матч:

«Колос»: Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Демченко, Цуриков, Топалов, Ореховский, Великан, Рангел.

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Жуниор, Хахлев, Кирюханцев, Мишнев, Антюх, Герреро.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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