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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Очевидного фаворита в матче Шахтер – Динамо нет»
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 14:20 |
129
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Очевидного фаворита в матче Шахтер – Динамо нет»

Экс-форвард «Шахтера» – о матче против «Динамо»

09 мая 2024, 14:20 |
129
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Очевидного фаворита в матче Шахтер – Динамо нет»
Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (суббота, 11 мая):

— Учитывая форму команд в последних матчах, ожидаю яркой, результативной и прежде всего чемпионской игры. «Динамо» будет играть в тот футбол, который они показывают в последних играх — осмысленный и атакующий. Однако «Шахтер» также не будет закрываться. Думаю, «горняки» будут стараться больше контролировать мяч и таким образом не позволять атаковать сопернику.

— Как оцените форму «Шахтера»?
— Команда набрала неплохую форму. Радует, что новые бразильцы вклинились в коллектив и показывают качественный футбол.

— Насколько изменилось «Динамо» Шовковского по сравнению с командой Луческу?
— Прежде всего, ребята сбросили с себя давление и груз. Не боятся допустить ошибки, выглядят более раскованными и у них начало все лучше получаться.

— «Динамо» по силам обыграть «Шахтер»?
— Да, конечно. Обе команды способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет.

— Какие игровые противостояния на поле могут стать ключевыми?
— Игра средних линий, центральных треугольников. Судаков-Бондаренко или Марлон и Степаненко у «Шахтера». И Бражко-Шапаренко-Буяльский у «Динамо». На втором плане будет индивидуальное мастерство. В обеих командах хватает индивидуально сильных игроков.

— Кто из футболистов «Шахтера» набрал лучшую форму под конец сезона?
— Неплохо показывает себя Кевин. А еще как нападающий хочу отметить игру Сикана. Нравится его результативность и уверенность. В «Динамо» отмечу Ваната, который сейчас показывает очень хороший футбол. Также Шапаренко и Бражко. Тренерский штаб «Шахтера» должен уделить этим игрокам немало внимания.

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Андрей Воробей Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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