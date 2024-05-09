Андрей ВОРОБЕЙ: «Очевидного фаворита в матче Шахтер – Динамо нет»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против «Динамо» Киев (суббота, 11 мая):

— Учитывая форму команд в последних матчах, ожидаю яркой, результативной и прежде всего чемпионской игры. «Динамо» будет играть в тот футбол, который они показывают в последних играх — осмысленный и атакующий. Однако «Шахтер» также не будет закрываться. Думаю, «горняки» будут стараться больше контролировать мяч и таким образом не позволять атаковать сопернику.

— Как оцените форму «Шахтера»?

— Команда набрала неплохую форму. Радует, что новые бразильцы вклинились в коллектив и показывают качественный футбол.

— Насколько изменилось «Динамо» Шовковского по сравнению с командой Луческу?

— Прежде всего, ребята сбросили с себя давление и груз. Не боятся допустить ошибки, выглядят более раскованными и у них начало все лучше получаться.

— «Динамо» по силам обыграть «Шахтер»?

— Да, конечно. Обе команды способны обыграть друг друга. Очевидного фаворита нет.

— Какие игровые противостояния на поле могут стать ключевыми?

— Игра средних линий, центральных треугольников. Судаков-Бондаренко или Марлон и Степаненко у «Шахтера». И Бражко-Шапаренко-Буяльский у «Динамо». На втором плане будет индивидуальное мастерство. В обеих командах хватает индивидуально сильных игроков.

— Кто из футболистов «Шахтера» набрал лучшую форму под конец сезона?

— Неплохо показывает себя Кевин. А еще как нападающий хочу отметить игру Сикана. Нравится его результативность и уверенность. В «Динамо» отмечу Ваната, который сейчас показывает очень хороший футбол. Также Шапаренко и Бражко. Тренерский штаб «Шахтера» должен уделить этим игрокам немало внимания.