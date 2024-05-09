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Лига Европы
09 мая 2024, 14:02 |
77
0

Жан-Луи ГАССЕ: «Мы знаем, что нам нужно делать»

Главный тренер «Марселя» поделился ожиданиями от матча против «Аталанты»

09 мая 2024, 14:02 |
77
0
Жан-Луи ГАССЕ: «Мы знаем, что нам нужно делать»
УЕФА. Жан-Луи Гассе

Главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против итальянской «Аталанты»:

«В этом составе много игроков, которые играли в больших матчах; легионеры, которые знают, что значит этот матч. Да, мы готовились к тому, что может быть серия пенальти. У нас впервые почти полный состав. Мы сосредоточимся на том, чтобы быть конкурентоспособными. Со старта мы должны быть готовы и защищаться так же хорошо, как и на «Велодроме».

Мы знаем, что мы должны делать; мы готовы идти до конца ночи, чтобы сделать всех счастливыми! Я никогда не играл в полуфинале, поэтому в моем возрасте, я думаю, можно мечтать!»

Матч «Аталанта» – «Марсель» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

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Марсель Аталанта Лига Европы Жан-Луи Гассе
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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