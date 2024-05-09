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Лига Европы
09 мая 2024, 13:37 | Обновлено 09 мая 2024, 13:38
97
0

Даниэле ДЕ РОССИ: «Мы верим, что сможем забить»

Главный тренер «Ромы» поделился ожиданиями от матча против «Байера»

09 мая 2024, 13:37 | Обновлено 09 мая 2024, 13:38
97
0
Даниэле ДЕ РОССИ: «Мы верим, что сможем забить»
УЕФА. Даниэле Де Росси

Главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси от второго полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против леверкузенского «Байера»:

«Надо будет продолжать искать голы. Мы верим, что сможем это сделать. Знаем, что будет трудно, но мы приехали сюда, чтобы победить. Что я скажу команде? Не знаю. Время от времени я что-то готовлю, иногда говорю с голоса. Я доверяю своим ребятам: Я очень верю, что мы покажем хорошую игру и попытаемся совершить маленькое чудо. У нас нет права на ошибку. К счастью, мы все еще можем изменить ситуацию, но мы должны быть идеальными».

Матч «Байер» – «Рома» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 2:0 выиграла немецкая команда.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Байер Лига Европы Байер - Рома
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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