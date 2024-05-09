Анастасия Соболева – Тена Лукас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Тены Лукас из Хорватии (№234 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эстер Мери (№634 WTA) или Моюки Учидзимы (№110 WTA).

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