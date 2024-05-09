ПОНОМАРЕВ: «В следующем матче большую роль будет играть психология»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против киевской «Оболони»:

«Оболонь» – боевая команда, которая сейчас борется за выживание и имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. Киевляне имеют задачу сохранить прописку в УПЛ, поэтому у «Руха» впереди тяжелый поединок. Некоторые моменты матча, который был в первом круге, команда проанализировала, впрочем в целом прошло много времени и сейчас будут противостоять друг другу фактически разные команды с разными задачами. В субботней игре большую роль будет играть психология и настроение футболистов.

Интересно, как команды проявят себя в концовке чемпионата. В частности, можно будет увидеть, насколько футболисты «Руха» будут готовы к матчам, где надо играть на результат и как смогут себя в них проявить. Конечно, хочется занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Но это не должно вредить качеству игры, потому что игроки должны демонстрировать качественный футбол. Мы не меняем своих целей и подхода к тренировкам – важно, чтобы команда продолжала развиваться. Предыдущие 27 туров продемонстрировали, что ребята прогрессируют.

Богдан Слюбик и Роман Дидык это наши ключевые футболисты и их не будет хватать команде в игре с «Оболонью». В то же время на дистанции сезона «Рух» продемонстрировал, что имеет качественную скамейку запасных – у нас есть игроки, которые безболезненно могут заменить футболистов, отсутствующих из-за травм или дисквалификации. Эти футболисты способны качественно выйти в любой ситуации и в любую минуту помочь команде и равноценно подменить своих партнеров, показав хороший уровень.

Доволен тем, что все ребята сейчас в хороших физических кондициях и хорошо психологически настроены. Без ошибок не обходится, но это нормальный рабочий процесс и молодежь просто должна делать правильные выводы после этого. Сейчас у «Руха» есть шанс попасть в еврокубки и это давит на молодых игроков, ведь это новый опыт для них. Но они должны справиться с этим и учиться играть под давлением. Мы хотим побеждать в каждом матче и будем делать для этого все от нас зависящее».

Матч «Оболонь» – «Рух» состоится 11 мая в 15:30 по киевскому времени.