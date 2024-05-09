Хаби АЛОНСО: «Мы не забыли боль прошлогоднего поражения»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Это лучшая игра, с лучшей атмосферой. Это полуфинал Лиги Европы, это большое событие. Я до сих пор помню, как нас приветствовали болельщики на «Бисмаркштрассе» в прошлом году, перед вторым матчем полуфинала против «Ромы». Это было невероятно. Мы не забыли боль прошлогоднего поражения со счетом 1:0. Мы должны использовать это, чтобы отпраздновать с нашими болельщиками в полную силу.

Второй матч – это всегда опасная ситуация. Даже если мы выходим на второй матч с преимуществом в 2 мяча, гол может быстро переломить ход игры и изменить характер поединка. Мы должны быть сконцентрированы с самого начала».

Матч «Байер» – «Рома» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 2:0 выиграла немецкая команда.