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  4. Хаби АЛОНСО: «Мы не забыли боль прошлогоднего поражения»
Лига Европы
09 мая 2024, 12:38 |
318
0

Хаби АЛОНСО: «Мы не забыли боль прошлогоднего поражения»

Главный тренер «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

09 мая 2024, 12:38 |
318
0
Хаби АЛОНСО: «Мы не забыли боль прошлогоднего поражения»
УЕФА. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Это лучшая игра, с лучшей атмосферой. Это полуфинал Лиги Европы, это большое событие. Я до сих пор помню, как нас приветствовали болельщики на «Бисмаркштрассе» в прошлом году, перед вторым матчем полуфинала против «Ромы». Это было невероятно. Мы не забыли боль прошлогоднего поражения со счетом 1:0. Мы должны использовать это, чтобы отпраздновать с нашими болельщиками в полную силу.

Второй матч – это всегда опасная ситуация. Даже если мы выходим на второй матч с преимуществом в 2 мяча, гол может быстро переломить ход игры и изменить характер поединка. Мы должны быть сконцентрированы с самого начала».

Матч «Байер» – «Рома» состоится 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 2:0 выиграла немецкая команда.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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