ВИДЕО. Дубль Хоселу принес Реалу победу. VAR подтвердил: офсайда нет

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).

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Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 90+2 минуте мадридская команда забила второй гол в ворота Баварии. Хоселу оформил дубль (2:1). VAR подтвердил: офсайда нет.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 90+1 мин.