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Лига чемпионов
08 мая 2024, 23:59 | Обновлено 09 мая 2024, 00:38
3390
0

ВИДЕО. Дубль Хоселу принес Реалу победу. VAR подтвердил: офсайда нет

На 90+2 минуте мадридская команда забила второй гол в ворота Баварии

08 мая 2024, 23:59 | Обновлено 09 мая 2024, 00:38
3390
0
ВИДЕО. Дубль Хоселу принес Реалу победу. VAR подтвердил: офсайда нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 90+2 минуте мадридская команда забила второй гол в ворота Баварии. Хоселу оформил дубль (2:1). VAR подтвердил: офсайда нет.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии

ГОЛ! 2:1. Хоселу, 90+1 мин.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Хоселу видео голов и обзор Лига чемпионов VAR
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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