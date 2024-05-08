ВИДЕО. Ужасная ошибка Нойера. Хоселу спас Реал от поражения
На 88-й минуте ситуация в полуфинале ЛЧ уравнялась
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).
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Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
На 88-й минуте ситуация в полуфинале ЛЧ уравнялась. После ужасной ошибки Мануэля Нойера Хоселу спас Реал от поражения (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии
ГОЛ! 1:1. Хоселу, 88 мин.
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