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Лига чемпионов
08 мая 2024, 23:48 | Обновлено 09 мая 2024, 00:43
2584
0

ВИДЕО. Ужасная ошибка Нойера. Хоселу спас Реал от поражения

На 88-й минуте ситуация в полуфинале ЛЧ уравнялась

08 мая 2024, 23:48 | Обновлено 09 мая 2024, 00:43
2584
0
ВИДЕО. Ужасная ошибка Нойера. Хоселу спас Реал от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене завершился вничью (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 88-й минуте ситуация в полуфинале ЛЧ уравнялась. После ужасной ошибки Мануэля Нойера Хоселу спас Реал от поражения (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Реала и Баварии

ГОЛ! 1:1. Хоселу, 88 мин.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Хоселу Мануэль Нойер
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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