Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Арсенала может продолжить карьеру за пределами Европы
Турция
08 мая 2024, 18:41 | Обновлено 08 мая 2024, 18:46
87
0

Экс-звезда Арсенала может продолжить карьеру за пределами Европы

Николя Пепе станет свободным агентом летом

08 мая 2024, 18:41 | Обновлено 08 мая 2024, 18:46
87
0
Экс-звезда Арсенала может продолжить карьеру за пределами Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Пепе

Контракт бывшего вингера «Арсенала» Николя Пепе с «Трабзонспором» истекает в конце текущего сезона и не будет продлен. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 28-летний ивуариец покинет «Трабзонспор» свободным агентом. На руках у Пепе уже есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии, однако приоритетом игрока является продолжения карьеры в Европе.

Напомним, летом 2019 года «Арсенал» отдал «Лиллю» за Пепе 80 миллионов евро, однако заиграть в Лондоне вингер не сумел. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 19 матчах за «Трабзонспор» во всех турнирах.

По теме:
Романо: легенда Боруссии Д хочет продолжить карьеру в MLS
Милан рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров Челси
Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции
Николя Пепе Трабзонспор свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
Футбол | 08 мая 2024, 15:26 9
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони

На поединок назначен Александр Шандор

Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Футбол | 08 мая 2024, 06:45 41
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея окажется занятым

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08.05.2024, 00:12
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08.05.2024, 03:10
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 13:22
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45 1
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
07.05.2024, 18:48 3
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 128
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 25
Волейбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем