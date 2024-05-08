Экс-звезда Арсенала может продолжить карьеру за пределами Европы

Контракт бывшего вингера «Арсенала» Николя Пепе с «Трабзонспором» истекает в конце текущего сезона и не будет продлен. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 28-летний ивуариец покинет «Трабзонспор» свободным агентом. На руках у Пепе уже есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии, однако приоритетом игрока является продолжения карьеры в Европе.

Напомним, летом 2019 года «Арсенал» отдал «Лиллю» за Пепе 80 миллионов евро, однако заиграть в Лондоне вингер не сумел. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 2 ассиста в 19 матчах за «Трабзонспор» во всех турнирах.