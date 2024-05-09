WTA09 мая 2024, 15:00 |
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Определена первая соперница Ястремской в Риме
Даяна сразится с представительницей Германии
09 мая 2024, 15:00 |
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Немка Лаура Зигемунд (№86 WTA) обыграла аргентинскую теннисистку Марию Лурдес Карле (№71 WTA) в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Во втором круге представительница Германии сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№33 WTA).
Рим. Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 2:6, 6:4, 6:4
Ястремская в третий раз сыграет с Зигемунд, ранее украинка дважды обыгрывала эту соперницу
Отметим, что Лурдес Карле и Зигемунд начинали борьбу в Риме в квалификации.
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