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WTA
09 мая 2024, 15:00 |
451
0

Определена первая соперница Ястремской в Риме

Даяна сразится с представительницей Германии

09 мая 2024, 15:00 |
451
0
Определена первая соперница Ястремской в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

Немка Лаура Зигемунд (№86 WTA) обыграла аргентинскую теннисистку Марию Лурдес Карле (№71 WTA) в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге представительница Германии сыграет с украинкой Даяной Ястремской (№33 WTA).

Рим. Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 2:6, 6:4, 6:4

Ястремская в третий раз сыграет с Зигемунд, ранее украинка дважды обыгрывала эту соперницу

Отметим, что Лурдес Карле и Зигемунд начинали борьбу в Риме в квалификации.

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WTA Рим Мария Лурдес Карле Лаура Зигемунд Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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