А как же Хави? Барселона хочет вернуть Луиса Энрике

В апреле Хави Эрнандес пересмотрел свое решение уйти с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона и после уговоров со стороны руководства каталонского клуба согласился доработать оставшуюся часть своего контракта.

Это означает, что Хави покинет каталонский клуб в конце следующего сезона, а спортивный директор «Барселоны» Деку уже определил, что предпочтительным вариантом на замену тренеру станет Луис Энрике. Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» надеются, что Энрике не продлит свой контракт с ПСЖ и вернется на «Камп Ноу».

Добавим, что соглашение специалиста с ПСЖ рассчитано до лета 2025 года. Луис Энрике уже возглавлял «Барселону» с 2014-го по 2017 год.