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Испания
08 мая 2024, 13:47 | Обновлено 08 мая 2024, 13:48
197
1

А как же Хави? Барселона хочет вернуть Луиса Энрике

В Каталонии хотят, чтобы испанец возглавил команду после следующего сезона

08 мая 2024, 13:47 | Обновлено 08 мая 2024, 13:48
197
1
А как же Хави? Барселона хочет вернуть Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В апреле Хави Эрнандес пересмотрел свое решение уйти с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона и после уговоров со стороны руководства каталонского клуба согласился доработать оставшуюся часть своего контракта.

Это означает, что Хави покинет каталонский клуб в конце следующего сезона, а спортивный директор «Барселоны» Деку уже определил, что предпочтительным вариантом на замену тренеру станет Луис Энрике. Как сообщает Diario Sport, в «Барселоне» надеются, что Энрике не продлит свой контракт с ПСЖ и вернется на «Камп Ноу».

Добавим, что соглашение специалиста с ПСЖ рассчитано до лета 2025 года. Луис Энрике уже возглавлял «Барселону» с 2014-го по 2017 год.

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Луис Энрике Барселона назначение тренера ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: Sport.es
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potemkin78
после игр с Жироной и Боруссией я бы очень задумался нужны ли они
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