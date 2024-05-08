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  4. Американка из 7-й сотни WTA получит 9 млн от нацассоциации. Названа причина
WTA
08 мая 2024, 13:33 | Обновлено 08 мая 2024, 13:42
602
1

Американка из 7-й сотни WTA получит 9 млн от нацассоциации. Названа причина

Кайли Маккензи выиграла судебный процесс

08 мая 2024, 13:33 | Обновлено 08 мая 2024, 13:42
602
1
Американка из 7-й сотни WTA получит 9 млн от нацассоциации. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайли Маккензи

Ассоциация тенниса США (USTA) обязаны выплатить 9 млн долларов компенсации 651-й ракетке рейтинга WTA Кайли Маккензи.

Ныне 25-летняя Маккензи подала иск против USTA в 2022-м. Она утверждала, что тренер Анибал Аранда домогался ее. Дело якобы имело место, когда Кайли было 19 лет.

Тренер обвинения отрицал, но USTA отстранила его от работы, а позднее уволила. Во время расследования заявления Маккензи, одна из сотрудниц USTA призналась, что за несколько лет до этого Анибал Аранда также неуместно ее касался.

Суд обязал Ассоциацию тенниса США выплатить Кайли Маккензи 3 млн долларов в качестве моральной компенсации и 6 млн из-за сознательного пренебрежения правами и безопасностью других людей. Фемида учли попытки USTA замять дело.

Кайли Маккензи в мировом рейтинге выше 644-й позиции никогда не поднималась.

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суд
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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introvert
Быльшість тенісисток не те що сьомої, а навіть першої сотні стільки не зароблять за всю кар`єру, тож життя вдалося.
Ні, я розумію якби було згвалтування, розслідування поліції по свіжих слідах... хтось нібито недоречно торкався її в сиву давнину, і ще одна любителька легкої наживи це підтвердила? Америка з`їхала з глузду.
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