Американка из 7-й сотни WTA получит 9 млн от нацассоциации. Названа причина

Ассоциация тенниса США (USTA) обязаны выплатить 9 млн долларов компенсации 651-й ракетке рейтинга WTA Кайли Маккензи.

Ныне 25-летняя Маккензи подала иск против USTA в 2022-м. Она утверждала, что тренер Анибал Аранда домогался ее. Дело якобы имело место, когда Кайли было 19 лет.

Тренер обвинения отрицал, но USTA отстранила его от работы, а позднее уволила. Во время расследования заявления Маккензи, одна из сотрудниц USTA призналась, что за несколько лет до этого Анибал Аранда также неуместно ее касался.

Суд обязал Ассоциацию тенниса США выплатить Кайли Маккензи 3 млн долларов в качестве моральной компенсации и 6 млн из-за сознательного пренебрежения правами и безопасностью других людей. Фемида учли попытки USTA замять дело.

Кайли Маккензи в мировом рейтинге выше 644-й позиции никогда не поднималась.