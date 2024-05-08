Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (1:3) в матче 27-го тура УПЛ:

«Второй наш поединок, в котором судит этот арбитр... Прошу проверить его на профпригодность, пересмотреть его компетентность. Два матча – два спорных эпизода. Обидно проигрывать, ехали за положительным результатом. Но для нас борьба продолжается – у нас еще три встречи впереди.

В моменте с голом все ребята доработали до конца и забили. Возможно, мы где-то расслабились, что ли. Но глубоко сели – пропустили. На второй тайм вроде настроились, неплохо начали, однако результат на табло. Пытались исправить ошибки, нам на них указал Желько Любенович, но опять же – результат на табло. Мы продолжим бороться».