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  4. Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 13:43 |
509
1

Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»

Полузащитник «Миная» прокомментировал поражение от «Вереса»

08 мая 2024, 13:43 |
509
1
Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»
ФК Минай. Владислав Вакула

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (1:3) в матче 27-го тура УПЛ:

«Второй наш поединок, в котором судит этот арбитр... Прошу проверить его на профпригодность, пересмотреть его компетентность. Два матча – два спорных эпизода. Обидно проигрывать, ехали за положительным результатом. Но для нас борьба продолжается – у нас еще три встречи впереди.

В моменте с голом все ребята доработали до конца и забили. Возможно, мы где-то расслабились, что ли. Но глубоко сели – пропустили. На второй тайм вроде настроились, неплохо начали, однако результат на табло. Пытались исправить ошибки, нам на них указал Желько Любенович, но опять же – результат на табло. Мы продолжим бороться».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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C.Пеклов
хто ж його перевірить?Та, що руку від дупи не відрізняє?
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