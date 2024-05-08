Тренер Руха: «Нужно делать все возможное, чтобы приблизить победу»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, как клуб помогает Вооруженным силам Украины:

«Рух» и его основатель Григорий Козловский постоянно помогают военным. Сейчас это самое важное, что должен делать каждый украинец и эта миссия важнее для нас, чем футбол – мы приобщаемся к этому процессу как можем. Именно благодаря Вооруженным Силам Украины есть возможность играть в футбол и проводить чемпионат.

Все в команде сознательные и понимают, что сейчас происходит и насколько важно поддерживать наших воинов. Только совместными усилиями украинцы смогут победить такого серьезного врага. Несмотря на свой юный возраст игроки «Руха» от самых молодых воспитанников Академии и до футболистов первой команды понимают, что надо делать все возможное, чтобы приблизить Победу над оккупантами. И ребята, и их родители, и тренеры – все помогают армии, а также привлечены к различным благотворительным проектам».