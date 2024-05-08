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  4. Тренер Руха: «Нужно делать все возможное, чтобы приблизить победу»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 13:19 |
210
0

Тренер Руха: «Нужно делать все возможное, чтобы приблизить победу»

Виталий Пономарев рассказал, как львовский клуб помогает Вооруженным силам Украины

08 мая 2024, 13:19 |
210
0
Тренер Руха: «Нужно делать все возможное, чтобы приблизить победу»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, как клуб помогает Вооруженным силам Украины:

«Рух» и его основатель Григорий Козловский постоянно помогают военным. Сейчас это самое важное, что должен делать каждый украинец и эта миссия важнее для нас, чем футбол – мы приобщаемся к этому процессу как можем. Именно благодаря Вооруженным Силам Украины есть возможность играть в футбол и проводить чемпионат.

Все в команде сознательные и понимают, что сейчас происходит и насколько важно поддерживать наших воинов. Только совместными усилиями украинцы смогут победить такого серьезного врага. Несмотря на свой юный возраст игроки «Руха» от самых молодых воспитанников Академии и до футболистов первой команды понимают, что надо делать все возможное, чтобы приблизить Победу над оккупантами. И ребята, и их родители, и тренеры – все помогают армии, а также привлечены к различным благотворительным проектам».

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Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Григорий Козловский
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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