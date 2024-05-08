Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Директор Ман Сити: «Украина имеет огромный футбольный потенциал»
Англия
08 мая 2024, 13:10 |
872
0

Директор Ман Сити: «Украина имеет огромный футбольный потенциал»

Джонатан Смит рассказал о помощи «горожан» в воспитании украинских футболистов

08 мая 2024, 13:10 |
872
0
Директор Ман Сити: «Украина имеет огромный футбольный потенциал»
ФК Манчестер Сити. Джонатан Смит

Директор партнерских школ английского «Манчестер Сити» Джонатан Смит рассказал о помощи «горожан» в воспитании украинских футболистов:

«Для нас большая честь делиться своими знаниями и способствовать развитию молодых звезд украинского футбола. Украина имеет огромный футбольный потенциал, который, по нашему мнению, не реализован полностью. Мы уверены, что наше сотрудничество даст положительные результаты и еще больше расширит возможности для развития украинских тренеров».

Ранее по поводу 100 дней работы новой команды УАФ высказалась Катерина Монзуль.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»
детско-юношеский футбол Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Футбол | 08 мая 2024, 06:45 36
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея может стать не вакантным

Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе
Футбол | 08 мая 2024, 11:48 7
Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе
Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе

Теперь Килиан готовится перебраться в Мадрид – в стан извечного оппонента «блаугранас»…

Топ-10 молодых дарований континентального футбола
Футбол | 08.05.2024, 13:29
Топ-10 молодых дарований континентального футбола
Топ-10 молодых дарований континентального футбола
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08.05.2024, 07:01
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Футбол | 07.05.2024, 22:45
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
06.05.2024, 14:13 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем