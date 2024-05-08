Директор Ман Сити: «Украина имеет огромный футбольный потенциал»
Джонатан Смит рассказал о помощи «горожан» в воспитании украинских футболистов
Директор партнерских школ английского «Манчестер Сити» Джонатан Смит рассказал о помощи «горожан» в воспитании украинских футболистов:
«Для нас большая честь делиться своими знаниями и способствовать развитию молодых звезд украинского футбола. Украина имеет огромный футбольный потенциал, который, по нашему мнению, не реализован полностью. Мы уверены, что наше сотрудничество даст положительные результаты и еще больше расширит возможности для развития украинских тренеров».
Ранее по поводу 100 дней работы новой команды УАФ высказалась Катерина Монзуль.
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