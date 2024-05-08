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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 12:52 | Обновлено 08 мая 2024, 13:01
740
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»

Известный тренер поделился мнением о предателе Украины

08 мая 2024, 12:52 | Обновлено 08 мая 2024, 13:01
740
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»
Анатолий Тимощук

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о предателе Украины Анатолии Тимощуке:

– Какие мысли у Вас появляются, когда Вы слышите фамилию Тимощук?

– Я о предателях и сепаратистах не хочу говорить. Это уже не футбольная, а другая составляющая. Может любой человек допустить ошибку, может ошибиться любой тренер, арбитр, функционер. Но предатели... Нет, я даже говорить о них не хочу. Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине. Человек предал родину – и все. Любой, кто остался в россии, для меня предатель. Хоть врач, тренер, игрок. Просто нечего комментировать.

– Если бы он стоял сейчас перед Вами, то что сказали бы ему?

– Не хотел бы его даже видеть. Он ведет свою жизнь в стране, которая уничтожает нас, украинцев, занимается геноцидом. Как такое может быть? А если бы он оказался передо мной? Да он сюда не приедет. Хоть один человек в Украине сказал за него доброе слово, когда он остался там? Нет! Вот сепаратюги скажут, предатели тоже. Всякая нечисть, которая наводит ракеты на наши города, скажет. Есть ли такие? К большому сожалению, да. Мрази они все, кто так относится к Украине, кто против Украины.

Ранее относительно Анатолия Тимощука высказался Михаил Кополовец.

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Вячеслав Грозный Анатолий Тимощук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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