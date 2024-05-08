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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 12:10 | Обновлено 08 мая 2024, 12:16
214
0

Названы лучший футболист и тренер 27-го тура УПЛ

Лучшими признаны Андрей Ярмоленко и Олег Шандрук

08 мая 2024, 12:10 | Обновлено 08 мая 2024, 12:16
214
0
Названы лучший футболист и тренер 27-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистом признан нападающий Андрей Ярмоленко, который набрал 39.6% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Олег Шандрук, за которого проголосовали 38.1% фанатов.

Андрей Ярмоленко в 27-м туре играл против «Колоса». Его команда одержала победу - 5:0, а сам футболист отметился 1 забитым мячом.

«Верес» под руководством Олега Шандрука обыграл «Минай» (3:1) в важнейшем матче за выживание в УПЛ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Андрей Ярмоленко Олег Шандрук Верес Ровно
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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