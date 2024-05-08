Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»
Глава Комитета арбитров УАФ оценила первые 100 дней работы на новой должности
Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Катерина Монзуль оценила первые 100 дней работы на новой должности:
«Первым шагом после моего назначения председателем комитета арбитров УАФ стала смена состава комитета. Что касается реформы арбитража, то наша основная цель – это улучшение качества арбитража и прозрачность в работе комитета. Говоря о прозрачности, я имею в виду формирование списков арбитров в разных лигах, процедуры назначения на матчи и тестирование арбитров. Все должно быть открытым и понятным – как для самих арбитров, так и для футбольного сообщества».
Напомним, бывшая футбольная судья Катерина Монзуль стала главой Комитета арбитров УАФ 20 февраля 2024 года.
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