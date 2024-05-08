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  4. Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 12:02 |
147
1

Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»

Глава Комитета арбитров УАФ оценила первые 100 дней работы на новой должности

08 мая 2024, 12:02 |
147
1
Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»
УАФ. Катерина Монзуль

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Катерина Монзуль оценила первые 100 дней работы на новой должности:

«Первым шагом после моего назначения председателем комитета арбитров УАФ стала смена состава комитета. Что касается реформы арбитража, то наша основная цель – это улучшение качества арбитража и прозрачность в работе комитета. Говоря о прозрачности, я имею в виду формирование списков арбитров в разных лигах, процедуры назначения на матчи и тестирование арбитров. Все должно быть открытым и понятным – как для самих арбитров, так и для футбольного сообщества».

Напомним, бывшая футбольная судья Катерина Монзуль стала главой Комитета арбитров УАФ 20 февраля 2024 года.

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Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Burevestnik
тільки володарі кубку "Дупа зі свистком" знають як покращити суддівство 
і потрапити на керівну посаду в  УАФі              
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