Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Катерина Монзуль оценила первые 100 дней работы на новой должности:

«Первым шагом после моего назначения председателем комитета арбитров УАФ стала смена состава комитета. Что касается реформы арбитража, то наша основная цель – это улучшение качества арбитража и прозрачность в работе комитета. Говоря о прозрачности, я имею в виду формирование списков арбитров в разных лигах, процедуры назначения на матчи и тестирование арбитров. Все должно быть открытым и понятным – как для самих арбитров, так и для футбольного сообщества».

Напомним, бывшая футбольная судья Катерина Монзуль стала главой Комитета арбитров УАФ 20 февраля 2024 года.