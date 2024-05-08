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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 12:31 | Обновлено 08 мая 2024, 12:47
329
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Милевский сам укоротил себе карьеру»

Известный эксперт сравнил Виктора Леоненко и Артема Милевского

08 мая 2024, 12:31 | Обновлено 08 мая 2024, 12:47
329
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Милевский сам укоротил себе карьеру»
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук сравнил бывших нападающих киевского «Динамо» Виктора Леоненко и Артема Милевского:

«Леоненко был футболистом, который делал разницу и мог решить исход матча. Милевский в этом плане ему уступает. Артем – яркий, но никогда не был лидером на поле. Леоненко 2, с натяжкой 3 сезона был лучшим футболистом в Украине. Милевский таковым никогда не был.

Еще разница между ними заключается в том, что карьера Леоненко была укорочена руководством «Динамо» – его не отпускали, завышали цену и т.д., а Милевский сам себе ее укоротил своими нарушениями режима.

Если бы Леоненко отпустили из «Динамо», то он спокойно мог бы заиграть в Европе, в том же «Кайзерслаутерне», который им интересовался. А Милевским я даже не помню, чтобы кто-то серьезно интересовался. У Леоненко осталась недосказанность в карьере, все-таки, он мало игр сыграл.

Но оба они, и Леоненко, и Милевский, оставили большой след в украинском футболе. Также они стали хорошим примером для молодых игроков – чтобы не повторять их ошибки. Леоненко – это наш Джордж Бест, а Милевский – наш Гаскойн».

Ранее культовых футболистов сравнил Йожеф Сабо.

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Динамо Киев Артем Милевский Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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