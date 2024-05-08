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Кубок Украины
08 мая 2024, 11:39 | Обновлено 08 мая 2024, 12:36
262
0

Самбу СИССОКО: «Главная игра года у нас 15 мая»

Полузащитник «Ворсклы» поделился ожиданиями от матча против «Шахтера»

08 мая 2024, 11:39 | Обновлено 08 мая 2024, 12:36
262
0
Самбу СИССОКО: «Главная игра года у нас 15 мая»
ФК Ворскла. Самбу Сиссоко

Французский полузащитник полтавской «Ворсклы» Самбу Сиссоко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины 2023/24 против донецкого «Шахтера»:

«Глубоко разбираться в причинах неудач могут тренеры, а мы должны к ним прислушиваться, и делать выводы из своих просчетов. Знаем, что нам нужно исправить, чтобы наладить игру. На самом деле все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая. Впрочем, дела в чемпионате нас тоже изрядно смущают. Мы много внимания уделяем физической и тактической подготовке, каждый работает над собой. Работа кипит, а значит, непременно придет и результат. Где бы я ни играл, всем сердцем старался быть с болельщиками. Сейчас в Украине сложные времена, поэтому возвращение фанов на стадионы – большой праздник для всех нас. Будем стараться еще больше, чтобы оправдать их надежды».

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
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