Самбу СИССОКО: «Главная игра года у нас 15 мая»

Французский полузащитник полтавской «Ворсклы» Самбу Сиссоко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины 2023/24 против донецкого «Шахтера»:

«Глубоко разбираться в причинах неудач могут тренеры, а мы должны к ним прислушиваться, и делать выводы из своих просчетов. Знаем, что нам нужно исправить, чтобы наладить игру. На самом деле все четко понимают, что главная игра года у нас 15 мая. Впрочем, дела в чемпионате нас тоже изрядно смущают. Мы много внимания уделяем физической и тактической подготовке, каждый работает над собой. Работа кипит, а значит, непременно придет и результат. Где бы я ни играл, всем сердцем старался быть с болельщиками. Сейчас в Украине сложные времена, поэтому возвращение фанов на стадионы – большой праздник для всех нас. Будем стараться еще больше, чтобы оправдать их надежды».

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.