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  4. Лёв рассказал, что сделал первым делом после победы Германии на ЧМ-2014
Чемпионат мира
08 мая 2024, 11:36 | Обновлено 08 мая 2024, 12:37
241
0

Лёв рассказал, что сделал первым делом после победы Германии на ЧМ-2014

Неожиданная реакция тренера на завоевание Кубка мира

08 мая 2024, 11:36 | Обновлено 08 мая 2024, 12:37
241
0
Лёв рассказал, что сделал первым делом после победы Германии на ЧМ-2014
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лёв

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, какими были его первые эмоции после победы с Бундестим на ЧМ-2014.

Напомним, в финале мирового первенства, проходившего в Бразилии, сборная Германии в финале обыграла команду Аргентины (1:0).

«Мне хотелось побыть одному, и я заперся в туалете. В раздевалке повсюду были люди, а мне хотелось разобраться в своих чувствах — это произошло на самом деле или всего лишь сон.

Мне почему-то хотелось побыть наедине, хотя это представлялось трудной задачей. Скажем так, мое настроение было не таким приподнятым, каким, как мне казалось, должно было быть после победы на чемпионате мира.

Позже я часто просыпался по ночам, чувствовал усталость и тяжесть внутри. Я должен признаться, мне было нелегко в эти дни после победы», — разоткровенничался Лёв в подкасте Wir Weltmester.

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Йоахим Лёв сборная Германии по футболу ЧМ-2014 по футболу
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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