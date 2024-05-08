Лёв рассказал, что сделал первым делом после победы Германии на ЧМ-2014

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, какими были его первые эмоции после победы с Бундестим на ЧМ-2014.

Напомним, в финале мирового первенства, проходившего в Бразилии, сборная Германии в финале обыграла команду Аргентины (1:0).

«Мне хотелось побыть одному, и я заперся в туалете. В раздевалке повсюду были люди, а мне хотелось разобраться в своих чувствах — это произошло на самом деле или всего лишь сон.

Мне почему-то хотелось побыть наедине, хотя это представлялось трудной задачей. Скажем так, мое настроение было не таким приподнятым, каким, как мне казалось, должно было быть после победы на чемпионате мира.

Позже я часто просыпался по ночам, чувствовал усталость и тяжесть внутри. Я должен признаться, мне было нелегко в эти дни после победы», — разоткровенничался Лёв в подкасте Wir Weltmester.