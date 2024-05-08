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  4. МАХАНЬКОВ: «Ребров – лучший тренер Украины после Лобановского»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 11:11 |
540
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МАХАНЬКОВ: «Ребров – лучший тренер Украины после Лобановского»

Вратарь «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

08 мая 2024, 11:11 |
540
0
МАХАНЬКОВ: «Ребров – лучший тренер Украины после Лобановского»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Пеле.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Бавария». С детства за нее болею.

– Тренер номер один в мире?

– Карло Анчелотти. Результаты его работы говорят за себя.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– «Арена Львов».

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Жоау Феликс. Играл против него в Юношеской Лиге Чемпионов, когда он выступал за «Бенфику». Очень сильный футболист.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Автобиография Александра Шовковского.

– Лучшее восстановление после матча?

– Сауна с командой.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс», «Динамо», «Шахтер».

– Ваша футбольная мечта?

– Сыграть как можно больше матчей в Лиге Чемпионов.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Сергей Ребров.

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Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бавария Карло Анчелотти Лига чемпионов Сергей Ребров Жоау Феликс Валерий Лобановский Александр Шовковский Динамо Киев Шахтер Донецк Пеле
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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