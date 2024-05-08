МАХАНЬКОВ: «Ребров – лучший тренер Украины после Лобановского»
Вратарь «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Пеле.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Бавария». С детства за нее болею.
– Тренер номер один в мире?
– Карло Анчелотти. Результаты его работы говорят за себя.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– «Арена Львов».
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Жоау Феликс. Играл против него в Юношеской Лиге Чемпионов, когда он выступал за «Бенфику». Очень сильный футболист.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Автобиография Александра Шовковского.
– Лучшее восстановление после матча?
– Сауна с командой.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс», «Динамо», «Шахтер».
– Ваша футбольная мечта?
– Сыграть как можно больше матчей в Лиге Чемпионов.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Сергей Ребров.
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