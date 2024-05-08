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  4. Не Мудрик. Футболисты Челси выбрали лучшего игрока команды в сезоне
Англия
08 мая 2024, 11:14 |
516
0

Не Мудрик. Футболисты Челси выбрали лучшего игрока команды в сезоне

За Коула Палмера отдали голоса все одноклубники

08 мая 2024, 11:14 |
516
0
Не Мудрик. Футболисты Челси выбрали лучшего игрока команды в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Пресс-служба «Челси» опубликовала результаты собственного голосования за звание лучшего футболиста сезона.

Им стал полузащитник Коул Палмер, который перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» уже по ходу нынешнего сезона, а именно в последний день трансферного окна летом 2023-го.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за «синих» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач. Примечательно, что за Палмера проголосовали все его партнеры по команде.

Добавим, что за три тура до финиша сезона в АПЛ «Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице, сохраняя шансы попасть в зону еврокубков.

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Коул Палмер Челси лучший игрок Михаил Мудрик
Юрій Вишневський Источник: ФК Челси
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