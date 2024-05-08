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  4. Артем ЧЕЛЯДИН: «Собираем все силы на Минай»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 10:51 |
117
0

Артем ЧЕЛЯДИН: «Собираем все силы на Минай»

Полузащитник «Ворсклы» поделился ожиданиями от матча против «Миная»

08 мая 2024, 10:51 |
117
0
Артем ЧЕЛЯДИН: «Собираем все силы на Минай»
ФК Ворскла

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против «Миная»:

«Если искать позитив в негативном результате нашей последней встречи с «Металлистом 1925», то стоит, пожалуй, сказать, что, провалив первый тайм, мы все же сумели собраться, и во второй половине игры зарухались активнее, создавали благоприятные моменты. Духом не падаем. Собираем все силы на «Минай», чтобы порадовать, наконец, болельщиков хорошей игрой и победой. Нужно больше концентрации и везения. Хотя везение, конечно, нужно заслужить».

Матч «Ворскла» – «Минай» состоится 11 мая в 13:00 по киевскому времени.

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Артем Челядин Ворскла Полтава Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла - Минай
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
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