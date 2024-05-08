Артем ЧЕЛЯДИН: «Собираем все силы на Минай»

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против «Миная»:

«Если искать позитив в негативном результате нашей последней встречи с «Металлистом 1925», то стоит, пожалуй, сказать, что, провалив первый тайм, мы все же сумели собраться, и во второй половине игры зарухались активнее, создавали благоприятные моменты. Духом не падаем. Собираем все силы на «Минай», чтобы порадовать, наконец, болельщиков хорошей игрой и победой. Нужно больше концентрации и везения. Хотя везение, конечно, нужно заслужить».

Матч «Ворскла» – «Минай» состоится 11 мая в 13:00 по киевскому времени.