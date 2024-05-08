Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Риме
8 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
Соперницей украинки в матче первого раунда станет хорватка Донна Векич (№37 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grand Stand. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла два матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Ангелиной Калининой (№31 WTA).
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