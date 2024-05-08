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  4. Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 мая 2024, 09:39 |
167
0

Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Риме

08 мая 2024, 09:39 |
167
0
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинки в матче первого раунда станет хорватка Донна Векич (№37 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grand Stand. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла два матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ангелиной Калининой (№31 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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