Италия08 мая 2024, 09:57 |
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Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать по новому контракту
Интер пока не соглашается на условия своего ведущего форварда
08 мая 2024, 09:57 |
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Руководство «Интера» продолжает переговоры с нападающим Лаутаро Мартинесом о продлении контракта. Стороны не сомневаются, что соглашение будет достигнуто, но пока обсуждают финансовые детали.
Боссы «нерадзурри» готовы поднять зарплату аргентинцу до 8–9 млн евро. Сам Мартинес хочет получать более 10 млн. Об этом сообщает Calciomercato. Действующий контракт истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 31 матче Серии А и забил 23 гола. Аргентинец выступает за миланский клуб с 2018 года.
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