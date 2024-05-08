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  4. Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать по новому контракту
Италия
08 мая 2024, 09:57 |
693
0

Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать по новому контракту

Интер пока не соглашается на условия своего ведущего форварда

08 мая 2024, 09:57 |
693
0
Стало известно, сколько Лаутаро Мартинес хочет получать по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Руководство «Интера» продолжает переговоры с нападающим Лаутаро Мартинесом о продлении контракта. Стороны не сомневаются, что соглашение будет достигнуто, но пока обсуждают финансовые детали.

Боссы «нерадзурри» готовы поднять зарплату аргентинцу до 8–9 млн евро. Сам Мартинес хочет получать более 10 млн. Об этом сообщает Calciomercato. Действующий контракт истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 31 матче Серии А и забил 23 гола. Аргентинец выступает за миланский клуб с 2018 года.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан продление контракта трансферы Серия A трансферы Серии A
Юрій Вишневський Источник: Football-Italia
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